Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← «Травиата» - это не «фаст-фуд»

Неделя будет холодной →

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Смотреть

Максим Решетников

Президент России назначил нового главу Пермского края. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Максим Решетников. Владимир Путин провел с ним рабочую встречу в своей резиденции в Ново-Огарево Московской области. Максиму Решетникову 37 лет, он родился и вырос в Перми, окончил Пермский государственный университет, получив сразу два высших образования – экономиста-математика и лингвиста-переводчика, кандидат экономических наук. Государственную службу начал в 2000 году, в 2007-м занял должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Затем перешел на работу в Министерство регионального развития России, также был первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С 2012 года занимал пост министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. Женат. Трое детей. 

Решетников

По собственному желанию полномочия губернатора Пермского края досрочно сложил Виктор Басаргин, возглавлявший регион с 2012 года. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Мной принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что общественные интересы превыше политических амбиций, но хотел бы отметить, что это решение выверенное, продуманное решение".

Днем был опубликован текст Указа президента России, согласно которому Владимир Путин досрочно принял отставку Виктора Басаргина по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. В ближайшее время должно состояться его официальное представление в Перми.

Владимир Путин, президент Российской федерации: "Что вы считаете первоочередным, самым главным в развитии Пермского края?"

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Две большие задачи. В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые Вами поставлены. И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь всё-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться".

Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 07.02.2017 в 09:18 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Военные летчики приняли участие в учениях по спасению людей

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея

Как ты думаешь, Леонардо?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Травиата» - это не «фаст-фуд»

Неделя будет холодной →

Обратите внимание

в Перми

Неделя будет холодной

Температура будет ниже климатической нормы в среднем на семь отметок и продержится в регионе практически всю ближайшую неделю.
смотреть читать07.02.2017 в 09:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Временно исполняющим обязанности губернатора стал 37-летний уроженец Перми Максим Решетников.
смотреть читать07.02.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Нерадивому землевладельцу повысили налоговую ставку

В связи с неиспользованием земельного участка сельскохозяйственного назначения будет доначислен земельный налог за 2015 год по ставке 1,5 %.
читать06.02.2017 в 17:43
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Жюри театрального конкурса Золотая маска побывало в Перми, чтобы оценить оперу Травиата.
смотреть читать06.02.2017 в 17:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

Денис Мацуев ищет новые имена

10 февраля завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева.
читать06.02.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Временно исполняющим обязанности губернатора стал 37-летний уроженец Перми Максим Решетников.
смотреть читать07.02.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Жюри театрального конкурса Золотая маска побывало в Перми, чтобы оценить оперу Травиата.
смотреть читать06.02.2017 в 17:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.
читать06.02.2017 в 16:03
Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть, в России

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

«Золотая маска» открылась в Перми. Впервые за 20 лет престижный театральный фестиваль стартует не в Москве.
смотреть читать06.02.2017 в 14:07
Метки: в Перми, Культура, Общество, в России

Всесоюзная любовь

11 февраля исполнится 115 лет со дня рождения самой, пожалуй, знаменитой советской актрисы – Любови Орловой.
читать05.02.2017 в 17:41
Метки: в России, Общество, СМИ, Кино, Культура
Лента новостей RSS каналы

Неделя будет холоднойНеделя будет холодной

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим РешетниковСмена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Нерадивому землевладельцу повысили налоговую ставкуНерадивому землевладельцу повысили налоговую ставку

«Травиата» - это не «фаст-фуд»«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Денис Мацуев ищет новые именаДенис Мацуев ищет новые имена

Пережить кризис поможет «Социальный контракт»Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

В крае прошел региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017»В крае прошел региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017»

Военные летчики приняли участие в учениях по спасению людейВоенные летчики приняли участие в учениях по спасению людей

Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского краяМаксим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею СухановуВ Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительнымСиноптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоходЗверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Внимание: аномальные холодаВнимание: аномальные холода

Объявлен прием заявок на Строгановскую премиюОбъявлен прием заявок на Строгановскую премию

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в ПермиЕсть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставкеГубернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Для пермских кадетов построят новый корпусДля пермских кадетов построят новый корпус

Три недели о любвиТри недели о любви

В Соликамске оштрафовали аптекуВ Соликамске оштрафовали аптеку

«Перезагрузка» для «Вивата»«Перезагрузка» для «Вивата»

Марафон «По пути Ермака»: 33 км на лыжахМарафон «По пути Ермака»: 33 км на лыжах

В Перми открыли памятник Сергею СухановуВ Перми открыли памятник Сергею Суханову

Рохля на складеРохля на складе

Турнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорныТурнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорны

Губернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставкуГубернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставку

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru