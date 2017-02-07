Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Президент России назначил нового главу Пермского края. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Максим Решетников. Владимир Путин провел с ним рабочую встречу в своей резиденции в Ново-Огарево Московской области. Максиму Решетникову 37 лет, он родился и вырос в Перми, окончил Пермский государственный университет, получив сразу два высших образования – экономиста-математика и лингвиста-переводчика, кандидат экономических наук. Государственную службу начал в 2000 году, в 2007-м занял должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Затем перешел на работу в Министерство регионального развития России, также был первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С 2012 года занимал пост министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. Женат. Трое детей.

По собственному желанию полномочия губернатора Пермского края досрочно сложил Виктор Басаргин, возглавлявший регион с 2012 года. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Мной принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что общественные интересы превыше политических амбиций, но хотел бы отметить, что это решение выверенное, продуманное решение".

Днем был опубликован текст Указа президента России, согласно которому Владимир Путин досрочно принял отставку Виктора Басаргина по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. В ближайшее время должно состояться его официальное представление в Перми.

Владимир Путин, президент Российской федерации: "Что вы считаете первоочередным, самым главным в развитии Пермского края?"

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Две большие задачи. В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые Вами поставлены. И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь всё-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться".