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«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Травиата

Жюри театрального конкурса "Золотая маска" побывало в Перми. Чтобы оценить оперу "Травиата", им пришлось покинуть уютную Москву, на этом настояли авторы постановки.

4 часа до спектакля, на сцене и в зрительном зале пока тихо.  Все отдыхают, кроме гримёров. Сделать причёски и загримировать надо почти 30 человек,  в опере "Травиата" сложный грим.

грим

 

 Сергей Мухин, начальник гримёрного цеха Пермского театра оперы и балета им П.И. Чайковского: "Белое лицо должно быть выполнено таким образом, чтобы оно просвечивало, чтобы оно не было клоунским гримом, и сложность ещё в том, что все должны быть одинаковые".  

Режиссёр Боб Уилосн в театральных кругах известен своими сложнейшими постановками. Оперу Уилсона сложно не только спеть, но и воплотить технически. Особенно это касается света. Свет является единственной декорацией на этой постановке.

 Именно из-за светового оборудования опера не смога поехать в Москву, и дело даже не в количестве приборов, а в сложности их настроек.

свет

 

 Световая настройка во время репетиций  в прошлом году у пермяков заняла почти 8 месяцев. И такая же сложная работа была с  хором,   музыкантами и солистами.  Дирижёр оперы Теодор Курензиз всегда приветствует сложности и намеренно подкидывает их зрителю.

 Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Я хочу делать сложно, для того чтобы образовать зрителя, не хочу подсовывать ему фаст-фуд".

 При таком подходе к делу и результат соответствующий -  рекордные 7 номинаций из 9 существующих.

Травиата

 

 Пётр Поспелов, член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска»: "Очень жалко, что спектакль не приехал в Москву, потому что московский зритель без него остался".

 23-й сезон национальной театральной премии «Золотая маска» стартовал. Насколько удачен он будет для пермяков, узнаем лишь 19 апреля. Именно тогда в Москве  состоится  награждения лауреатов и закрытие. 

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

Опубликовано: 06.02.2017 в 17:22 в рубрике - Новости телеканалов

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