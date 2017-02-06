«Травиата» - это не «фаст-фуд»
Жюри театрального конкурса "Золотая маска" побывало в Перми. Чтобы оценить оперу "Травиата", им пришлось покинуть уютную Москву, на этом настояли авторы постановки.
4 часа до спектакля, на сцене и в зрительном зале пока тихо. Все отдыхают, кроме гримёров. Сделать причёски и загримировать надо почти 30 человек, в опере "Травиата" сложный грим.
Сергей Мухин, начальник гримёрного цеха Пермского театра оперы и балета им П.И. Чайковского: "Белое лицо должно быть выполнено таким образом, чтобы оно просвечивало, чтобы оно не было клоунским гримом, и сложность ещё в том, что все должны быть одинаковые".
Режиссёр Боб Уилосн в театральных кругах известен своими сложнейшими постановками. Оперу Уилсона сложно не только спеть, но и воплотить технически. Особенно это касается света. Свет является единственной декорацией на этой постановке.
Именно из-за светового оборудования опера не смога поехать в Москву, и дело даже не в количестве приборов, а в сложности их настроек.
Световая настройка во время репетиций в прошлом году у пермяков заняла почти 8 месяцев. И такая же сложная работа была с хором, музыкантами и солистами. Дирижёр оперы Теодор Курензиз всегда приветствует сложности и намеренно подкидывает их зрителю.
Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Я хочу делать сложно, для того чтобы образовать зрителя, не хочу подсовывать ему фаст-фуд".
При таком подходе к делу и результат соответствующий - рекордные 7 номинаций из 9 существующих.
Пётр Поспелов, член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска»: "Очень жалко, что спектакль не приехал в Москву, потому что московский зритель без него остался".
23-й сезон национальной театральной премии «Золотая маска» стартовал. Насколько удачен он будет для пермяков, узнаем лишь 19 апреля. Именно тогда в Москве состоится награждения лауреатов и закрытие.
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