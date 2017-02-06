Военные летчики приняли участие в учениях по спасению людей
Военнослужащие пилоты пермского гарнизона «Сокол» приняли участие в необычных учениях - небоевое задание касалось спасения людей.
Взлет, несколько кругов и приземление. Летательный аппарат автожир Дмитрия Глухова готовится к вынужденной посадке. Двухместная винтовая машина в масштабных учениях военных впервые будет выполнять роль «пострадавшего».
На случай экстренной посадки у каждого пилота есть четкий алгоритм действий. В первую очередь надо сообщить свои координаты в диспетчерскую службу и дальше ждать помощи.
Первыми на место предполагаемой катастрофы прибывает мобильный отряд Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Несколько человек прямо с борта вертолета спускаются на помощь.
Из-за серьезных травм "больного" нельзя передвигать, врачи накладывают шину и принимают решение транспортировать пострадавшего пилота в больницу. Сюда же спустя несколько минут прибывает тяжелая гусеничная техника. Она способна двигаться даже по глубокому снегу.
Дмитрий Глухов: "По легенде учений мы передвигаемся на болотоходе. Таким способом мы передвигаемся первый раз".
Еще одна вводная - в лесу, до того как подойдет помощь, пилотам вместе со спасателями придется провести сутки. Прямо в снегу они разбивают базовый лагерь и начинают строить шалаш. Надо уложиться в несколько часов, ведь температура на улице минус 15 градусов.
Виктор Слесаренко, военный летчик: "Занятия по выживанию, что необходимо сделать в лесу в первую очередь для того, чтобы выдержать трое суток до того, как тебя найдут, какие выложить знаки".
В этих учениях принимают участие и пилоты военного аэродрома «Сокол». В стандартной экипировке каждого при экстренной посадке есть все необходимое для того, чтобы выжить даже зимой, главное уметь правильно всем этим пользоваться.
Андрей Устюжанцев, начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы военного гарнизона «Сокол»: "Это радиомаяк, есть еще и спасательный одноместный плот, надувается автоматически".
В итоге пилотов спасли, а Дмитрия Глухова даже накормили горячим обедом. Хоть эту авиацию сегодня и называют «малой», здесь действуют точно такие же правила, как и в большой.
Дмитрий Глухов: "Я очень надеюсь, что эти навыки в жизни не пригодятся никому, но обязательно нужно владеть знаниями".
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