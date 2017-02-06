В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову
В Перми открыли памятник-бюст знаменитому кардиохирургу Сергею Суханову. На его счету 20 тысяч операций, 15 тысяч из них - на открытом сердце.
Доктор Кентон Зер уже не помнит, в который раз приехал в Пермь оперировать. Но впервые здесь без Сергея Суханова. Американский и российский врач дружили 15 лет, в дни таких международных симпозиумов всегда брались за самые сложные случаи. Вот и сегодня - на операционном столе 26-летний пациент с пороком сердца.
Кентон Джеймс Зер, кардиохирург (США): "Конечно, я сейчас думаю о Серёже. Когда он оперировал, не казалось, что он торопится, но операции проходили очень быстро. Потому что он был мастером эффективности".
Давая жизнь другим, о своём здоровье редко Суханов говорил всерьёз. Работа, которую он так любил, не пощадила - профессора не стало в июле 2015.
Сергей Суханов, кардиохирург, Заслуженный врач РФ так говорил о работе: "Работа – это счастье, это дом, это благосостояние и душевное в том числе".
Сегодня Сергей Суханов - история пермской кардиохирургии. Впрочем, как говорят, творить историю профессор начал задолго до того, как его имя стало известным в мире: когда пермяки сделали первую операцию на открытом сердце, когда за один год с показателя 18 операций вышли на три тысячи, когда Сергей Суханов сделал операцию своей маме, что у врачей не принято.
На счету кардиохирурга 20 тысяч операций, 15 тысяч из них - на открытом сердце. Его пациентами были политики, артисты, спортсмены и в то же время - обычные пермяки и жители других регионов.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Сегодня мы отдаём дань памяти нашему земляку, прославленному земляку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался".
Сегодня многие пришли, чтобы увидеть, с каким настроением и выражением лица Сергей Суханов теперь будет встречать пациентов федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
Скульптор Алексей Матвеев изобразил профессора после операции, уставшего, но довольного результатом, с улыбкой, знакомой многим. Именно она в сочетании с искренним взглядом оказалась самым сложным элементом - признался художник.
Алексей Матвеев, скульптор: "Это взгляд человека, который пытается осмыслить суть проделанной работы.
В субботу программу для гостей центра продолжили «Сухановские чтения». Кардиохирурги из Италии, США, Казахстана и нескольких городов России, которых вновь объединил профессор, делились опытом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным
Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход
Объявлен прием заявок на Строгановскую премию
Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке
В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея
Как ты думаешь, Леонардо?
Пермский балет отметил День рождения
Первенство России по самбо: Болеем за наших!
Юную пермячку пригласили в Париж на Неделю моды
Добавить комментарий: