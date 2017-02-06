В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

В Перми открыли памятник-бюст знаменитому кардиохирургу Сергею Суханову. На его счету 20 тысяч операций, 15 тысяч из них - на открытом сердце.

Доктор Кентон Зер уже не помнит, в который раз приехал в Пермь оперировать. Но впервые здесь без Сергея Суханова. Американский и российский врач дружили 15 лет, в дни таких международных симпозиумов всегда брались за самые сложные случаи. Вот и сегодня - на операционном столе 26-летний пациент с пороком сердца.

Кентон Джеймс Зер, кардиохирург (США): "Конечно, я сейчас думаю о Серёже. Когда он оперировал, не казалось, что он торопится, но операции проходили очень быстро. Потому что он был мастером эффективности".

Давая жизнь другим, о своём здоровье редко Суханов говорил всерьёз. Работа, которую он так любил, не пощадила - профессора не стало в июле 2015.

Сергей Суханов, кардиохирург, Заслуженный врач РФ так говорил о работе: "Работа – это счастье, это дом, это благосостояние и душевное в том числе".

Сегодня Сергей Суханов - история пермской кардиохирургии. Впрочем, как говорят, творить историю профессор начал задолго до того, как его имя стало известным в мире: когда пермяки сделали первую операцию на открытом сердце, когда за один год с показателя 18 операций вышли на три тысячи, когда Сергей Суханов сделал операцию своей маме, что у врачей не принято.

На счету кардиохирурга 20 тысяч операций, 15 тысяч из них - на открытом сердце. Его пациентами были политики, артисты, спортсмены и в то же время - обычные пермяки и жители других регионов.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Сегодня мы отдаём дань памяти нашему земляку, прославленному земляку, который отдал жизнь, чтобы наш край развивался".

Сегодня многие пришли, чтобы увидеть, с каким настроением и выражением лица Сергей Суханов теперь будет встречать пациентов федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Скульптор Алексей Матвеев изобразил профессора после операции, уставшего, но довольного результатом, с улыбкой, знакомой многим. Именно она в сочетании с искренним взглядом оказалась самым сложным элементом - признался художник.

Алексей Матвеев, скульптор: "Это взгляд человека, который пытается осмыслить суть проделанной работы.

В субботу программу для гостей центра продолжили «Сухановские чтения». Кардиохирурги из Италии, США, Казахстана и нескольких городов России, которых вновь объединил профессор, делились опытом.