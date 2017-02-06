Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Из-за ультраполярного вторжения холодного воздуха в Пермском крае по южным и западным районам края температура может опуститься до минус 30. С 7 по 11 февраля в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.Так, 6 февраля по северу до минус 29, днем минус 23. В Перми температура не поднимется выше минус 20.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Похолодание будет продолжительным и интенсивным, собственно вся первая декада февраля будет холоднее климатической нормы на 6-7 градусов".