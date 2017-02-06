Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Этой машине и снег, и лед, и пески - все нипочем. Разве что летать не умеет. Спасатели Перми испытали новую машину, полное название - аэроснегоболотоход. За штурвал сели водители, которые сдают своего рода экзамен. Предназначение такой машины - спасение людей на воде, болоте, топкой поверхности. Причем в самых тяжелых случаях. На борт можно загрузить специальное оборудование, водолазное снаряжение, более маневренные плавсредства и до десяти спасателей. Двести шестьдесят лошадиных сил, максимальная скорость 130 километров в час.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда: "Особенность, что нет тормозов. Здесь надо чувствовать машину, перед тем как остановиться. Она тормозит засчет себя же, своей поверхности. По дорогам она не ездит, ездит по воде, по снегу, по льду, где автомобиль не пройдет".