Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным →

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Смотреть

аэросани

Этой машине и снег, и лед, и пески - все нипочем. Разве что летать не умеет. Спасатели Перми испытали новую машину, полное название - аэроснегоболотоход. За штурвал сели водители, которые сдают своего рода экзамен. Предназначение такой машины - спасение людей на воде, болоте, топкой поверхности. Причем в самых тяжелых случаях. На борт можно загрузить специальное оборудование, водолазное снаряжение, более маневренные плавсредства и до десяти спасателей. Двести шестьдесят лошадиных сил, максимальная скорость 130 километров в час.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда: "Особенность, что нет тормозов. Здесь надо чувствовать машину, перед тем как остановиться. Она тормозит засчет себя же, своей поверхности. По дорогам она не ездит, ездит по воде, по снегу, по льду, где автомобиль не пройдет".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.02.2017 в 14:50 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея

Как ты думаешь, Леонардо?

Пермский балет отметил День рождения

Первенство России по самбо: Болеем за наших!

Юную пермячку пригласили в Париж на Неделю моды

В Перми вспомнили героев Сталинграда

Пермские вузы проведут дни открытых дверей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным →

Обратите внимание

в Перми

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

В Перми открыли памятник-бюст знаменитому кардиохирургу Сергею Суханову. На его счету 20 тысяч операций, 15 тысяч из них - на открытом сердце.
смотреть читать06.02.2017 в 15:42
Метки: в Перми, Общество

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Из-за ультраполярного вторжения холодного воздуха в Пермском крае температура может опуститься до минус 30.
смотреть читать06.02.2017 в 15:20
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Предназначение такой машины — спасение людей на воде, болоте, топкой поверхности.
смотреть читать06.02.2017 в 14:50
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Внимание: аномальные холода

07-11 февраля в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
читать06.02.2017 в 14:44
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

Премия присуждается за выдающиеся достижения пермяков, прославивших своими добрыми делами родной край и его жителей.
смотреть читать06.02.2017 в 14:26
Метки: в Перми, Общество

в России

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

«Золотая маска» открылась в Перми. Впервые за 20 лет престижный театральный фестиваль стартует не в Москве.
смотреть читать06.02.2017 в 14:07
Метки: в Перми, Культура, Общество, в России

Всесоюзная любовь

11 февраля исполнится 115 лет со дня рождения самой, пожалуй, знаменитой советской актрисы – Любови Орловой.
читать05.02.2017 в 17:41
Метки: в России, Общество, СМИ, Кино, Культура

Легко отделались

Жизнь полна опасностей, выбраться из которых нередко помогают здравый смысл и оптимизм. Но некоторым звездам в экстремальных случаях пригодилось кое-что другое...
читать05.02.2017 в 14:21
Метки: в России, Общество

«Минута славы» - не для слабых!

Члены жюри уже давно достигли славы и успеха. И они как никто другой знают, что моменты славы бывают разными!
читать05.02.2017 в 11:17
Метки: в России, Общество, СМИ

Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

К 35-летию певицы Веры Брежневой откроем несколько любопытных фактов из ее биографии.
читать04.02.2017 в 18:25
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею СухановуВ Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительнымСиноптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоходЗверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Внимание: аномальные холодаВнимание: аномальные холода

Объявлен прием заявок на Строгановскую премиюОбъявлен прием заявок на Строгановскую премию

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в ПермиЕсть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставкеГубернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Для пермских кадетов построят новый корпусДля пермских кадетов построят новый корпус

Три недели о любвиТри недели о любви

В Соликамске оштрафовали аптекуВ Соликамске оштрафовали аптеку

«Перезагрузка» для «Вивата»«Перезагрузка» для «Вивата»

Марафон «По пути Ермака»: 33 км на лыжахМарафон «По пути Ермака»: 33 км на лыжах

В Перми открыли памятник Сергею СухановуВ Перми открыли памятник Сергею Суханову

Рохля на складеРохля на складе

Турнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорныТурнир «Открытие»: Тхэквондо все возрасты покорны

Губернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставкуГубернатор Прикамья Виктор Басаргин подает в отставку

Кунгур конькобежныйКунгур конькобежный

В Пермь привезли святыню Уральского АфонаВ Пермь привезли святыню Уральского Афона

На зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в ПермиНа зов «Травиаты»: «Золотая маска» стартовала в Перми

Всесоюзная любовьВсесоюзная любовь

Легко отделалисьЛегко отделались

«Минута славы» - не для слабых!«Минута славы» - не для слабых!

Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицыПуть Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

Мужчины доктора АнныМужчины доктора Анны

«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru