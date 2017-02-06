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Объявлен прием заявок на Строгановскую премию

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статуэтка Аника Строганов

Объявлен прием заявок на Строгановскую премию. Об этом сообщили в Пермском землячестве. На церемонии награждения, которая пройдет в столице Прикамья, будет представлено 6 номинаций. Из них только одна - "За честь и достоинство" - присуждается по совокупности заслуг в течение длительного периода. По остальным награждают за конкретные достижения в 2016 году. Лауреат получает статуэтку промышленника Аники Строганова и денежную премию - 250 тысяч рублей. Выдвинуть кандидата можно на сайте пермскоеземлячество.рф.

В прошлом году Строгановская премия прошла в Перми в Театре-Театре. Почетной гостьей тогда стала баронесса Элен де Людингаузен - наследница рода Строгановых.

Пермское землячество

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО "Пермское землячество": "Начинаем с сегодняшнего дня принимать заявки, предложения, выдвижение кандидатур, и заканчиваем 3 мая. Практика показала: три месяца - это достаточный срок".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.02.2017 в 14:26 в рубрике - Новости телеканалов

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