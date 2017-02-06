Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

«Золотая маска» открылась в Перми. Впервые за 20 лет престижный театральный фестиваль стартует не в Москве, хотя пермские театры неоднократно становились его лауреатами.

Василий Тарасов сам музыкант и в пермской опере бывает регулярно. И тот факт, что происходящее на сцене он видит только в своем воображении, ничуть не мешает приобщению к искусству.

Василий Тарасов: "Я учился у педагогов, которые всегда нас учили, что нужно чувствовать музыку умом и сердцем, в первую очередь сердцем".

Знаменитую "Травиату" Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса можно почувствовать не только сердцем. Впервые в России опера идет с тифлокомментариями, когда суфлер подсказывает незрячим людям все, что происходит на сцене. А для полноты ощущений перед началом спектакля можно вживую познакомиться с костюмами.

На этот раз «Травиата» дает старт самому престижному театральному фестивалю страны «Золотая маска», генеральным партнером которого выступил «Сбербанк». На просмотр жюри специально прибыло из Москвы.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России: "Для Перми это колоссальное театральное событие, когда «Золотая маска» - главный фестиваль страны - стартует именно в Перми, и мы имеем возможность поговорить и подискутировать на тему «Есть ли театр за МКАДом».

Публичная дискуссия - это тоже часть фестивальной жизни. И сам факт того, что впервые она состоялась именно в Перми, дает положительный ответ на обозначенный вопрос.

Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска»: "Это значит, что не только в центре Москвы есть успешные театры, "Маска" только собирает их в центр Москвы раз в год. А то, что искусство развивается в самых различных городах".

У театрального паломничества в Перми есть и вполне объективные причины. При полном отсутствии декораций светотехника Роберта Уилсона настолько сложна, что на один монтаж оборудования требуется пять дней. Как раз тот случай, когда действительно проще зрителей привезти из Москвы.

Окончательные выводы жюри фестиваля сделает после конкурсного показа. На генеральном прогоне зритель особый. В дополнение к волшебной музыке Верди, добавляется еще и суфлер.