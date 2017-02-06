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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

губернатор

В Перми завершилась внеплановая пресс-конференция губернатора Пермского края. Журналистов на нее пригласили заранее, но тему не объявляли. Ключевой фрагмент выступления губернатора.

 Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "2017 год насыщен политическими мероприятиями – старт выборной кампании Президента РФ, выборы губернатора Пермского края. Год, который предопределяет развитие РФ и Пермского края как минимум на ближайшие 10 лет. Важно, чтобы в крае была политическая, экономическая стабильность. Мной принято решение не идти на новый губернаторский срок, вы знаете, что общественные интересы превыше личных амбиций, это решение выверенное, продуманное. Второе, мой срок полномочий заканчивается в мае текущего года, но я считаю необходимым сейчас обратиться к президенту по досрочному сложению полномочий. Это связано с тем, что до единого дня голосования не так много времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям работы в Пермском крае, найти взаимодействие с жителями".

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 06.02.2017 в 13:00 в рубрике - Новости телеканалов

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