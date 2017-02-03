В театре "Сцена-Молот" открылась арт - галерея. Теперь у зрителей, пришедших на спектакли, есть возможность погрузиться в мир современного изобразительного искусства. Ежемесячно в фойе театра будут представлять выставочные проекты.

Первая камерная экспозиция посвящена художнику Владиславу Мамышеву -Монро , она называется "Металюбовь". На ней представлены редкие фото и видеоработы современного автора. Но Мамышев-Монро не фотографирует известных лиц, а сам становится ими.

Михаил Сурков, куратор арт- галереи: "Он принимает облики других людей, делает это не как актер, а как художник, он превращается в этого человека. Он предстает в образе Ксении Собчак, он фотографируется со знаменитостями, основной проект - в образе Любови Орловой".

Выставочные проекты в фойе "Сцены - Молот" будут сменять друг друга практически ежемесячно. Так, уже в марте во время фестиваля "Пространство режиссуры" в арт- галерее появится экспозиция из Екатеринбургского "Ельцин - Центра". В юбилейный для Театра - Театр год выставки откроются и в фойе Большой сцены.