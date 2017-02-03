Пермский театр кукол представил премьеру моноспектакля актрисы Аси Галимзяновой "Как ты думаешь, Леонардо?". Спектакль, в котором актриса является и автором сценария, и режиссером и сценографом, стал лауреатом II степени "МОНОfest-2016".

Бесконечное движение в поисках своего счастья - ключевая тема спектакля "Как ты думаешь, Леонардо?" Аси Галимзяновой. Несмотря на то что это моноспектакль, на сцене появляется множество героев У каждого из них свой путь. Интересно, что всех персонажей играет сама Ася. Она и инженер, и японский поэт, подмастерье, энтомолог, точильщик карандашей. Но на самом же деле - это один человек - мальчик из спецшколы, который страдает раздвоением личности.

За основу моноспектакля взят роман Саши Соколова "Школа для дураков", а постановка Аси Галимзяновой называется "Как ты думаешь, Леонардо?" - именно этот вопрос постоянно задает главный герой портретам Леонардо да Винчи и Александра Сергеевича Пушкина.

Обращаясь к портретам, ученик разговаривает сам с собой, в попытке бороться с недугом он постоянно ездит туда-сюда, пытаясь разыскать счасть, потерянное когда-то. Герой вспоминает детство на даче, жизнь в городе и загадочную работу дворником в Министерстве тревог. Моноспектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет.

Ася Галимзянова, режиссер, актриса: "Главный посыл н- искать свой пункт Б, в котором каждый человек будет счастлив и где будет лучше, чем сегодня".

Ася Галимзянова - артистка Пермского театра кукол, в своем первом моноспектакле выступает не только как актриса, но и как автор инсценировки, и как режиссер. Все - от замысла до воплощения - ее самостоятельная работа. Первые репетиции девушка проводила в своей квартире.

Ася Галимзянова , режиссер, актриса: "Конечно, иногда очень не хватает взгляда со стороны, у меня была можно сказать с собой игра. Сейчас я режиссер, я слежу, выразительны ли мизансцены, как темпоритм, а сейчас я актерской частью занимаюсь, наполнением".

Впервые постановка "Как ты думаешь, Леонардо?" была показана на фестивале - конкурсе моноспектаклей "Монофест - 2016" в Перми, где стала лауреатом 2 степени. А сейчас спектакль полноценно вошел в репертуар Пермского театра кукол, который, кстати, не в первый раз обращается к этому жанру. Здесь уже с успехом идут "Сказки из чемодана" с заслуженной артисткой России Ларисой Нагогиной. 13 февраля спектакль Аси Галимзяновой можно будет посмотреть еще и в библиотеке Пушкина.