Пермский балет отметил День рождения

Пермский балет отметил свой День рождения. 2 февраля 1926 года - день премьеры балета "Жизель" в постановке танцовщика и педагога Бориса Щербинина, выпускника хореографической школы Большого театра. В спектакле принимали участие воспитанники танцевальной студии при Пермском театре, которой в тот период руководил Щербинин.

История пермского балета началась с балета Мариинского, а точнее с его эвакуации в Молотовскую область. За три сезона, которые Кировский театр провел в Перми, были показаны оперы и балеты 27 наименований и даны 1008 спектаклей.

"Золотой фонд" Пермского балета сегодня составляют шедевры мировой классики: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Сильфида", "Видение розы", "Шопениана". Пермская труппа стала одной из первых в России исполнять балеты величайшего хореографа ХХ века Джорджа Баланчина (сейчас в репертуаре театра 12 балетов мастера), а вслед за тем хореографию Джерома Роббинса. Только пермяки исполняют "Свадебку" Иржи Килиана. Список этот можно продолжать очень долго. Одна из последних премьер - "Золушка" в поставное Алексея Мирошниченко. Пермский балет - поистине гордость Пермского края.