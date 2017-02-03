Первенство России по самбо: Болеем за наших!

В Перми стартовало Первенство России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет. За путёвки на мировое первенство посоревнуются 600 спортсменов из 65 субъектов страны. Крупному старту - соответствующие площади. Поэтому принимает гостей просторный манеж спорткомплекса имени Сухарева.

Первая кровь и победно поднятая вверх рука - бодрое начало соревновательного дня. С пермского татами спортсмен из Северска Денис Пирожков победителем уходит во второй раз.



Денис Пирожков, участник соревнований (г. Северск, Томская область): "Выиграл за счёт злости. Губу разбили, нахлынуло что- то".

В весовой группе Дениса 38 участников, а значит, пригодятся все приобретённые навыки по распределению сил. И подобный аншлаг во всех категориях. Мандатная комиссия приняла заявки от почти 600 спортсменов из 65 субъектов страны. Разместить, накормить, организовать до и после боёв - лишь некоторые моменты, с которыми успешно справился пермский оргкомитет.

Рудольф Бабаян, главный судья соревнований, ЗТР (Краснодарский край): "Зал подготовлен очень хорошо. Места для спортсменов и зрителей отсечены от соревновательной арены, и в таком состоянии судьям легко судить. Потому что никто не мешает".

Для юношей и девушек до 18 лет Первенство России - первые важнейшие старты, на которых разыгрываются путёвки на мировое и континентальное первенства, а в целом, в дальнейшую спортивную карьеру.

Вячеслав Зубков, вице- президент Федерации самбо России: "Вот в этом именно возрасте у нас юноши подошли к тому, чтобы показать серьёзные результаты. И уже попасть в сборную по юношам и уже начать двигаться по первым международным стартам - Мир, Европа. То, что нас больше всего интересует на сегодняшний день. Для них - это тоже подведение черты, итогов, за те многие юношеские годы, которые они провели на тренировках, на коврах".

Потом и кровью за честь Прикамья постоят 46 юношей и 14 девушек. Пермский край, в том числе и как принимающая сторона, обязан не ударить в грязь лицом. Другие регионы, за представителями которых специалисты наблюдают особенно внимательно - Чувашия, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская область. Но, и в этом, мнения знатоков сходятся, юноши интересны своей непредсказуемостью.

Это не первые крупные соревнования по самбо, которые проводит Пермский край. Раньше на пермской земле прошли два взрослых Чемпионата. И прикамцы без подиума никогда не оставались. Но, сегодня время молодых. Какие имена будут звучать на ближайшем Первенстве мира, узнаем по истечении трех соревновательных дней.

Победители войдут в состав сборной России для поездки на мировое первенство, а серебряные призеры - на континентальное. А пока горячие головы будут благодарны пермякам и гостям города за поддержку на трибунах. Соревнования продлятся до 4 февраля. Вход в спорткомплекс свободный.