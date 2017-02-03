Юную пермячку пригласили в Париж на Неделю моды
16-летнюю модель из Перми Дарью Коновалову пригласили на Неделю моды в Париж. Мероприятие пройдёт с 28 февраля по 8 марта. Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель пермского агентства "Грейт Модел" Эльвира Зайцева. Юной красавице предстоит пройти кастинги, после чего станет ясно, в каких показах она примет участие. В Париж Дарью Коновалову пригласило агентство New Madison Models. На данный момент у пермячки уже есть контракт с московским модельным агентством, которое и занимается продвижением моделей за рубеж. После показов во Франции у Дарьи Коноваловой есть реальный шанс заключить договор с зарубежными агентствами.
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