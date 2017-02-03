В Перми вспомнили героев Сталинграда

В Перми почтили память солдат, сражавшихся за Сталинград. 74 года назад эта битва положила начало контрнаступлению и стало важнейшей переломной точкой Второй мировой войны. Торжественная церемония возложения венков и цветов прошла на площади ветеранов возле площади офицеров.

74 года назад это сражение положило начало контрнаступлению и стало важнейшей переломной точкой Второй мировой войны. В Перми почтили память солдат погибших в битве за Сталинград.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители администрации города и края, краевого и городского советов ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, общественные организации, патриотические клубы Перми, школьники и студенческие отряды города.

Артем Сковородин, ученик гимназии №33: "Мы пришли сюда, потому что мы горды за тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Сталинградская битва была одним из самых тяжелых моментов во всей Второй Мировой войне. И возможно, не будь этой битвы, мы сейчас бы не жили на этой земле".



Сталинградская битва, внесшая коренной перелом в ход Великой Отечественной войны, завершилась разгромом немецко-фашистских войск и их союзников 2 февраля 1943 года. По приблизительным подсчётам суммарные потери в сражении за Сталинград превышают два миллиона человек. Нацистская Германия и её союзники понесли колоссальные потери и уже не смогли оправиться от поражения.

Василий Наговицын, ветеран Великой Отечественной войны: "Я в тылу работал всю войну, во время войны было все для фронта, все для победы, чем крепче тыл, тем крепче фронт. Очень страшная, очень суровая, очень коварная, но однако наш советский народ победил".



Вслед за победой под Сталинградом последовали успешные операции советских войск в Западной России, Украине, Беларусии и других регионах Восточной Европы, а также окончательная Победа в битве за Берлин в 1945 году.

История уже окрестила эту битву крупнейшим сухопутным сражением. Целых 200 дней советские солдаты героически держали оборону Сталинграда, защищая свою родину.