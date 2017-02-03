Пермские вузы проведут дни открытых дверей

Куда пойти учиться: в ближайшее время вузы и ссузы Перми проведут дни открытых дверей для выпускников школ. Преподаватели расскажут о направлениях подготовки, специфике обучения и правилах приема. В некоторых учебных заведениях пройдут экскурсии и игры для гостей. Организаторы рекомендуют абитуриентам заранее подготовить вопросы для встречи и определиться с кафедрами, о которых они хотят узнать подробнее. Большинство техникумов и университетов проведут дни открытых дверей в феврале и марте.