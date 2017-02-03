Пермяки накопили 2 млн штрафов за неоплаченную парковку

Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Перми превысила 2 миллиона рублей. За время действия платной парковки в Перми в 2016 году нарушителям было выписано 2400 штрафов. Час стоимости парковки в центре составляет 15 руб. в час. Штраф за первое нарушение - 1000 руб, за повторное в течение года - 2000. Скидка в 50% за оплату в течение первых 20 дней после выставления штрафа на этот вид нарушения не распространяется.