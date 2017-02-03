В библиотеках Перми прошла «Ночь Гарри Поттера»

Пермские библиотеки присоединились к международной акции «Ночь Гарри Поттера». Она проводится во всем мире третий год подряд по инициативе британского издательства, которое выпустило в свет все книги Джоан Роулинг о юном волшебнике и его друзьях. Во всех библиотеках в этот вечер открывается филиал Школы Чародейства и Волшебства «Хогвартс», куда зачисляют поклонников серии книг о Гарри Поттере. В Пермской краевой библиотеке ребята прошли ускоренный курс по истории магии и волшебным чарам.