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В библиотеках Перми прошла «Ночь Гарри Поттера»
Пермские библиотеки присоединились к международной акции «Ночь Гарри Поттера». Она проводится во всем мире третий год подряд по инициативе британского издательства, которое выпустило в свет все книги Джоан Роулинг о юном волшебнике и его друзьях. Во всех библиотеках в этот вечер открывается филиал Школы Чародейства и Волшебства «Хогвартс», куда зачисляют поклонников серии книг о Гарри Поттере. В Пермской краевой библиотеке ребята прошли ускоренный курс по истории магии и волшебным чарам.
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