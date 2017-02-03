В пермских парках появятся платные услуги
В Перми обновят еще несколько парков и скверов, как в части благоустройства, так и некоторых принципов работы. Ремонт ремонтом, а платные услуги тоже появятся.
Пока Богдан раз за разом и в разных позах скатывается с горки, мама Оксана вспоминает, когда-то в Сквер Миндовского идти вовсе не хотелось, а сегодня здесь, говорит, есть чем заняться и летом, и зимой.
Оксана Мичурина: "Тут было даже страшно ходить после 11. Сейчас есть все, воркаут-площадка, тренажеры, детские площадки".
Сквер был отремонтирован одним из первых. Уже следом - парки Чехова на Гайве, «Счастье есть» в Закамске, Олега Новоселова и Дзержинского недалеко от Перми-II, площадь перед Драмтеатром. В 2017-м список реконструированных пополнится.
Реконструкция в 2017-м коснется, например, Сквера Розалии Землячки. Здесь должны обустроить спортивные площадки, а также восстановить знаменитый фонтан со львами.
Депутаты Пермской городской думы определились с парками и скверами, которые будут ремонтироваться в этом году. Говорят, смысл простой - необходимо создать места для комфортного отдыха пермяков в каждом районе.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Мы, как депутатский корпус, будем жестко следить за исполнением и воплощением в жизнь этих обязательств. Будем продолжать политику, которая проводилась и транслировалась до нас, думами 4 и 5 созыва, достаточно серьезные деньги были заложены в бюджет 2017 года".
Без внимания не останутся специальные места для выгула собак. Обустроено будет сразу несколько площадок. Иван, к примеру, добивался этого с 2012 года. Теперь власти готовы идти на встречу.
Иван Пасынков: "Таких площадок должно быть в каждом районе 4-5, обязательно. То есть каждый парк и сквер, где гуляют люди, уже сложившиеся места, необходимо обсуждать, обустраивать такие места".
Еще одна любопытная деталь. Парки должны будут научиться сами зарабатывать на содержание и развитие. Это касается только дополнительных услуг. А значит, власти деньги налогоплательщиков смогут направить еще на несколько ремонтов. Сверхнормы.
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