В пермских парках появятся платные услуги

В Перми обновят еще несколько парков и скверов, как в части благоустройства, так и некоторых принципов работы. Ремонт ремонтом, а платные услуги тоже появятся.

Пока Богдан раз за разом и в разных позах скатывается с горки, мама Оксана вспоминает, когда-то в Сквер Миндовского идти вовсе не хотелось, а сегодня здесь, говорит, есть чем заняться и летом, и зимой.

Оксана Мичурина: "Тут было даже страшно ходить после 11. Сейчас есть все, воркаут-площадка, тренажеры, детские площадки".

Сквер был отремонтирован одним из первых. Уже следом - парки Чехова на Гайве, «Счастье есть» в Закамске, Олега Новоселова и Дзержинского недалеко от Перми-II, площадь перед Драмтеатром. В 2017-м список реконструированных пополнится.

Реконструкция в 2017-м коснется, например, Сквера Розалии Землячки. Здесь должны обустроить спортивные площадки, а также восстановить знаменитый фонтан со львами.

Депутаты Пермской городской думы определились с парками и скверами, которые будут ремонтироваться в этом году. Говорят, смысл простой - необходимо создать места для комфортного отдыха пермяков в каждом районе.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Мы, как депутатский корпус, будем жестко следить за исполнением и воплощением в жизнь этих обязательств. Будем продолжать политику, которая проводилась и транслировалась до нас, думами 4 и 5 созыва, достаточно серьезные деньги были заложены в бюджет 2017 года".

Без внимания не останутся специальные места для выгула собак. Обустроено будет сразу несколько площадок. Иван, к примеру, добивался этого с 2012 года. Теперь власти готовы идти на встречу.

Иван Пасынков: "Таких площадок должно быть в каждом районе 4-5, обязательно. То есть каждый парк и сквер, где гуляют люди, уже сложившиеся места, необходимо обсуждать, обустраивать такие места".

Еще одна любопытная деталь. Парки должны будут научиться сами зарабатывать на содержание и развитие. Это касается только дополнительных услуг. А значит, власти деньги налогоплательщиков смогут направить еще на несколько ремонтов. Сверхнормы.