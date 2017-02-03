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Квартиры на любой вкус от надежного застройщика

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дом

Жилье в Перми строится. Будущих жильцов приглашают заранее познакомиться с новыми домами. 

Татьяна Булдакова: "У нас девочка сейчас, сейчас ждем мальчика. Им хватит на двоих места".

Эта большая комната станет детской в строящейся "двушке" Татьяны и Андрея на Целинной, 57. Пара всю жизнь живет на Вышке, поэтому другой район и не рассматривался. Да и друзья близко - живут в соседнем доме.

Татьяна Булдакова: "Друзья многие покупали в ПЗСП, поэтому мы уже в принципе все квартиры смотрели. Все устраивает".

Жилье эта пара приобрела еще на стадии строительства - дешевле, да и квартиры раскупают быстро. Сегодня на экскурсии будущие жильцы оценили качество проделанной работы.

Екатерина увидела, как будет выглядеть ее будущая однокомнатная квартира.

Екатерина Соколова: "ПЗСП очень надежный застройщик. Себя хорошо зарекомендовал. Строят вовремя, очень надежные материалы".

При въезде здесь будет все самое необходимое, заверяет застройщик - надежная входная дверь, окна премиум-класса, плитка в ванной, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками.

Благодаря внутренней отделке под ключ будущим жильцам не придется тратить ни времени, ни сил. Они смогут въехать в эту новостройку и в другие сразу после сдачи дома.

К слову, это уже второй пусковой комплекс на второй Вышке по этому адресу. Здесь свободных квартир осталось мало, зато по соседству на Баранчинской, 12 выбрать есть из чего. В домах от ПЗСП предусмотрены квартиры любого размера и на любой кошелёк. Метраж начинается от 35 квадратных метров, а при желании можно купить и квартиру в 95 квадратов.

Валентина Верина, начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП»: "Мы подстраиваем наши квартиры под тенденции. То есть люди сейчас хотят квартиры с большой кухней, с большой гардеробной. И именно такие квартиры мы сейчас делаем. У нас квартиры есть на любой вкус".

В настоящее время на ПЗСП проходит акция. Квартиры можно приобрести с социальной скидкой до 5%. Следующую экскурсию застройщик проведет 9 февраля - будущим новоселам покажут дом на Маяковского, 41/1.

Татьяна и Андрей ждут не дождутся въезда. Новоселье в «Лазурном» планируют праздновать в конце лета.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.02.2017 в 11:44 в рубрике - Новости телеканалов

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