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Осторожно: ЖКХ-мошенники

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ирц прикамья

Если раньше можно было говорить о финансовых спорах, теперь ясно точно – это мошенники - те, кто рассылает дубликаты коммунальных квитанций в Перми, не имея на это права. Речь о ситуации, которая сложилась в самом центре краевой столицы, когда жильцы получают «левые» счета с суммами, способными довести до нервного срыва.

От бардака в жилищно-коммунальном хозяйстве у Татьяны Ивановны Безматерных кругом голова. Двойные квитанции приходят пенсионерке вместе с оригинальными. Давление, как несуществующий долг за коммуналку, растет с каждым месяцем.

Татьяна Безматерных: "Долг у меня уже 13 тысяч! Хотя, смотрите, у меня здесь все заплачено за декабрь, январский счет мне еще не приходил".

Квитанция справа темно-зеленого цвета. Слева тоже зеленая, но чуть светлее. Не совпадают реквизиты и сумма платежа. Управляющая компания одна - "Центр". А вот получатели разные. В одной "Сфера". В другой - информационно-расчётный центр Прикамья, или просто - ИРЦ, в услугах которой более 120 пермских домов не нуждаются уже более полугода .

Двойные квитанции уже в прошлом. Последнее "нововведение" - это замена оригинальной квитанции на поддельную. Правильную просто выкидывают, потом человек берет подброшенную платежку и переводит деньги.

В руках Владимира Кулешова, исполнительного директора управляющей компании «Центр», решение суда о запрете незаконной деятельности «ИРЦ-Прикамья», которое судя по всему пока ничего не решает.

Владимир Кулешов, исполнительный директор УК «ЦЕНТР»: "Жители обращаются, мы квитанции эти собираем, потом буквально на днях юристы будут заниматься этим вопросом".

Несмотря на судебное решение, в информационно-расчётном центре Прикамья считают, что платить нужно именно им.

Диспетчер ООО «ИРЦ-Прикамья»: "Конечно, в «ИРЦ-Прикамья».

Поле такого предложения можно смело идти в полицию и писать заявление о мошенничестве. А вот законный расчёт и печать правильных квитанций сегодня ведет только одна организация - ООО "Сфера".

Екатерина Шелдышева, директор ООО "СФЕРА": "Заключен договор был с августа месяца 20016 года на приём и печать квитанций с УК "Центр".

Известно, что компанией «ИРЦ-Прикамья» руководит Анастасия Колода, по некоторым данным, проживающая в Ростовской области.

ирц

Газета Business-class: «ИРЦ-Прикамья» имеет отношение к пермскому бизнесмену Александру Морозову, который в настоящее время объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Экс-директор «ИРЦ-Прикамья» Вячеслав Криницин обвиняется в хищении почти 27 миллионов рублей, перечисленных для оплаты услуг ЖКХ".

У Татьяны Ивановны вновь скакнуло давление. На приборе, к сожалению, точные цифры, в отличие от тех, что прислали в очередной квитанции.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Опубликовано: 03.02.2017 в 11:25 в рубрике - Новости телеканалов

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