Эффективность власти оценит Общественная палата
Проект «Эффективная власть» запустила Общественная палата Пермского края. Это опрос - 600 анкет по 22 вопроса. Чего не хватает власти, чтобы работать лучше или какие главные достижения и промахи - отвечать на эти вопросы сначала будут депутаты, предприниматели, журналисты и чиновники. В январе губернатор Виктор Басаргин провел "перезагрузку" правительства, назначив новых министров и провозгласив проектный метод управления. Перестроить работу с учетом всех мнений поможет новый проект.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Чтобы те проблемы, которые возникают в обществе, очень быстро властью осознавались, анализировались и трансформировались в некое политическое, а потом управленческое действие, с понятными результатами. Если результаты будут достойными, основательными и глубокими, то это повлечет некоторые изменения в системе управления Пермского края".
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