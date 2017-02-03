Эффективность власти оценит Общественная палата

Проект «Эффективная власть» запустила Общественная палата Пермского края. Это опрос - 600 анкет по 22 вопроса. Чего не хватает власти, чтобы работать лучше или какие главные достижения и промахи - отвечать на эти вопросы сначала будут депутаты, предприниматели, журналисты и чиновники. В январе губернатор Виктор Басаргин провел "перезагрузку" правительства, назначив новых министров и провозгласив проектный метод управления. Перестроить работу с учетом всех мнений поможет новый проект.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Чтобы те проблемы, которые возникают в обществе, очень быстро властью осознавались, анализировались и трансформировались в некое политическое, а потом управленческое действие, с понятными результатами. Если результаты будут достойными, основательными и глубокими, то это повлечет некоторые изменения в системе управления Пермского края".