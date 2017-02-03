Причиной пожара в авиационном техникуме стала ветхая проводка
На этот час известно, что именно ветхая проводка стала причиной пожара в авиационном техникуме имени Швецова в Перми. Накануне утром загорелись потолочные перекрытия в библиотеке, которая располагается в двухэтажном пристрое к главному корпусу. В это время в здании находились около 700 человек - всех эвакуировали и приступили к тушению, на это огнеборцам потребовалось около часа. Сейчас в техникуме пытаются избавиться от запаха гари и наводят порядок в библиотеке. Восстановить учебный процесс намерены 3 февраля.
Вахтёры: "Ещё льётся вода от пожарища... Вы представляете, что это такое, когда льют пожарники воду?! Одна аудитория только пострадала - нет повода охать и ахать".
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