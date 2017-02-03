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Хорек Рич предсказал долгую зиму
День сурка с поправкой на уральский климат. Пермские зоозащитники отметили традиционный праздник Северной Америки, который проводится 2 февраля, правда, вместо сурка в роли метеоролога выступал хорек Рич. Его в один из городских приютов для животных принесла хозяйка, в ближайший год она не сможет ухаживать за зверьком, поэтому ему подыскивают новый дом. Пушистое млекопитающее специально посадили в клетку, а затем открыли ее. Однако животное так и не вылезло из своей «норы» и осталось внутри, отказавшись выходить на мороз. Таким образом, хорек предсказал холодную погоду еще на шесть недель.
Анна Николаева, зоозащитник: "Тень свою Рич так и не увидел. Он решил спрятаться, потому что он знает, что наша уральская весна - это слегка осень, только более мягкая – холодная, дождливая и не скоро наступает.
С официальными прогнозами метеорологов эти предсказания пока сходятся. Ближайшие четыре недели февраля в Прикамье ожидается довольно холодная погода, примерно на 10 градусов ниже прошлогодней нормы.
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