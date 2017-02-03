В Прикамье программа «Жилье для молодой семьи» осталась без федеральной поддержки

Неприятная новость для молодых семей в Пермском крае. Как стало известно, федеральных денег на жилье для них в этом году не предвидится. Причем, до сегодняшнего дня все на уровне слухов. То ли опоздали с заявкой, по другой версии из программы край исключили столичные чиновники.

Семья у Ольги большая - она, муж и четверо детей. На сегодняшний день жилищные условия не идеальные, вшестером они живут в однокомнатной квартире. Чтобы улучшить ситуацию с квадратным метрами, в семье Сальниковых надежда на программу по обеспечению жильём молодых семей. Однако сейчас, говорит Ольга, она узнала от других молодых родителей, что эта программа оказалась под вопросом.

Ольга Сальникова: "На данный момент мы можем себе позволить двухкомнатную, а в перспективе с "Молодой семьей" по сертификату можем позволить себе трёхкомнатную".

Подруга Ольги Людмила тоже заявлялась на участие в программе - и поддержку получила - местные деньги вместе с федеральными оказались хорошей помощью. 30 процентов от стоимости жилья покрыла субсидия. Таковы были условия - возраст одного из супругов до 35 лет, нуждались в жилье, могли оплатить оставшуюся часть суммы.

Людмила Ёлтышева: "Конечно, ощутимо! Ну как же, большую сыграло роль, конечно!".

Информация, которая появилась в социальных сетях и электронных СМИ, оказалась разной - в частности, в одной из статей говорится о том, что Пермский край не заявился на участие в федеральной программе, по другим данным - заявку отправляли, но в список регион не вошёл.

Волнение молодых семей можно понять, информация у всех разная - от сокращения объёмов поддержки до полной её отмены.

Людмила Меновщикова - адвокат, занимается как раз семейными вопросами, и обращений по этому поводу много сообщила она. Всех интересует дальнейшая судьба поддержки молодых семей - повиснет ли она в воздухе.

Людмила Меновщикова, адвокат: "Будет нет в этом году выдача сертификатов, в каком количестве, за счёт какого финансирования, мне также неизвестно".

В региональном Минсоцразвития интервью давать отказались - прислали письмо, весьма скупое - сообщили, что в этом году федеральной финансовой поддержки «Молодой семьи» в крае не будет, и причины не указаны. Обходиться Прикамье будет своими силами, а подавалась заявка или нет - в письме не указано.

Министерство социального развития Пермского края: «Планируется, что социальные выплаты на приобретение жилья получат порядка 400 молодых семей. Совокупный объём средств краевого и местных бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей составит 401 миллион 200 тысяч рублей».

Насколько эта сумма была бы больше с федеральными деньгами - неизвестно. Наверно правильно, считают молодые семьи, не плодить слухи, а сообщать обо всём как есть - чтобы все были в курсе ситуации и могли рассчитывать свои возможности в этом году.