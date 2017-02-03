«Пермский 1917 год»: 100-летию революции посвящается

Государственный архив Пермского края презентовал книгу "Пермский 1917 год", изданной накануне 100-летия Русской революции. 1917 год стал рубежом, поделившим на "до" и "после" не только Россию, но и мир. Новое издание краевого архива - это сборник визуальных документов, который дает читателю возможность создать собственное представление о событиях столетней давности в Пермской губернии. Для современников тех событий, оставивших нам немало фотографий, это был обычный год, который, казалось, не добавлял ничего нового в их повседневную жизнь. Люди рождались, влюблялись, создавали семьи, работали и отдыхали - в общем, жили. Революция настигла их неожиданно, заставив изменить взгляд на многие вещи.