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Галина Кокоулина: «Культура требует максимальной открытости»

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Кокоулина

И.о. министра культуры Пермского края Галина Юрьевна Кокоулина накануне поделилась планами министерства с представителями СМИ. На встрече обсудили строительство новой сцены оперного театра, финансирование фестивалей и многое другое.  

"Культура  - это сфера, которая требует максимальной открытости", с таких слов начала свою первую пресс-конференцию  в новой должности Галина Кокоулина.  Поприветствовав журналистов, и.о. министра культуры Пермского края перешла к детальному обсуждению насущных вопросов.

Галина Кокоулина, и.о.министра культуры Пермского края: "Дягилевский фестиваль, все фестивали филармонии остаются, Флаэртиана, Камва, уличные театры,  Джаз-лихорадка - увеличено финансирование, этому фестивалю нужно развиваться".
Продолжит свою работу и Небесная ярмарка и Рок-лайн, Крылья Пармы, поэтический фестиваль "Компрос". А вот "Пермский Калейдоскоп" новый министр культуры приняла решение приостановить.

Галина Кокоулина, и.о.министра культуры Пермского края: "Сама идея летнего фестиваля  на открытых площадках,  конечно, у нас будет развиваться. Фестиваль формата open air  очень хорош для популяризации духовой, классической, джазовой музыки".

Летом в парках и скверах  Перми, Березников, Лысьвы, Кунгура и Суксуна можно будет послушать духовую музыку. Она,как сказал в свое время,  дирижер Валерий Халилов, очищает воздух, а потому в год экологии такой музыкальный фестиваль будет как нельзя кстати.
Валерия Гаврилова, директор КГАУК "Пермский губернский оркестр": "Мы вот такую задачу для себя ставили - именно духовой музыкой объединять разные поколения,  что касается выступлений в парках, мы создадим для каждого слушателя такой вот маленький праздник выходного дня".
Также будут организованы летние выступления одаренных детей с Большим симфоническим оркестром пермского оперного театра под управлением Валерия Платонова. В 2017 году свой юбилей отмечают сразу два учреждения культуры - Пермский академический театр - театр и Пермская государственная  художественная галерея. Первому исполняется 90 лет, второму 95. В честь этих событиях в краевой столице пройдут большие праздничные мероприятия. Так, в галерее уже открылась первая выставка "Братья по-разному"  в рамках проекта "Пять шагов до столетия".  Теперь здесь ждут еще одну масштабную экспозицию.
Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "Еще одна большая история - это Строгановская. Поскольку работа со Строгановским наследием тоже является ведущим трендом в деятельности галереи, то мы в этом году получаем две Строгановские выставки - одна придет из Эрмитажа и Тамбовского художественного музея".
Но это будет в ноябре - декабре. А вот театр-театр отметит свои 90 лет уже в марте во время фестиваля "Пространство режиссуры", а затем вновь вернется к вопросу о реконструкции большой сцены.

Анатолий Пичкалев, директор Пермского академического Театра-Театра: "Мы в этом году переделываем предсметную документацию, проходим вновь конкурс, проводим госэкспертизу и на будущий год нам выделяются средства в том объеме, в котором мы просили".
О новой сцене мечтает и Пермский театр оперы и балета. И этот вопрос Галина Кокоулина не обошла стороной, отметив необходимость строительства. 

В этом году в Перми при краевой филармонии откроется  образовательный центр известного музыканта Юрия Башмета, где будут проходить мастер-классы для детей от педагогов из разных городов России и зарубежья.
Новый министр культуры Галина Кокоулина  заявила, что открыта к  предложениям и сотрудничеству,  намерена вести политику конструктивного диалога   с учреждениями культуры и творческими коллективами, а также регулярно  - один раз в два - три месяца проводить встречи с журналистами, чтобы как можно больше людей были в курсе культурных дел Прикамья.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.02.2017 в 09:15 в рубрике - Новости телеканалов

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