Оркестру musicAeterna исполнилось 12 лет
День рождения отпраздновал оркестр musicAeterna. Творческому коллективу испонилось 12 лет. Идейным вдохновителем создания этого оркестра стал дирижёр Теодор Курентзис. Это произошло в 2004 году в Новосибирске. Вместе с маэстро музыканты выступали в Афинах, Вене, Амстердаме, Лондоне, Париже, Баден-Бадене, Москве, Санкт-Петербурге. Это один из самых востребованных коллективов в области аутентичного исполнительства, который также успешно работает и с музыкальным материалом XX века. У оркестра подписан эксклюзивный контракт с лейблом Sony Classical: в прошлом году они записали там знаменитую оперу "Дон Жуан".
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