В Перми пройдет ярмарка спорта «Звонкий лёд»
Отложенная из-за январских морозов ярмарка спорта "Звонкий лед" заявлена на предстоящее воскресенье. По прогнозам синоптиков, и в этот день столбик термометра может опуститься до минус 20 и ниже.
5 февраля горожан приглашают на пермский стадион "Юность". Подхватывая эстафету летней ярмарки спорта, зимний праздник объединит на одной площадке профильные дисциплины: фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт. Гости увидят показательные выступления спортивных школ и федераций Прикамья, примут участие в мастер-классах и веселых стартах. Каждый пришедший сможет на месте записаться в понравившиеся секции и выиграть призы в увлекательных конкурсах. Начало в 12.30, вход свободный.
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