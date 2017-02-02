В Перми стартует Первенство России по самбо

В Спорткомплексе имени Сухарева стартует масштабный турнир - Первенство России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет.

В очередной раз крупнейший старт страны доверили провести именно Перми. Накануне было время мандатной комиссии: участники прошли регистрацию, взвешивание и довольно волнительную процедуру- жеребьёвку.

2 февраля на татами универсального манежа спорткомплекса Сухарева выйдут порядка 200 спортсменов. Пермский край представят 30 юношей и 20 девушек.

Самбо - исконно российский вид единоборств, который с арифметической прогрессией набирает популярность по всему миру, и один из первых в очереди на официальное признание Олимпийским комитетом. Полтора года назад на самом главном старте года - Чемпионате мира - в заявках было около 30 стран. В этом году - без малого 80. Россияне только рады. Больше соперников - почётнее награды. Традиционно первое общекомандное место в зачётах мужчин и женщин.

Расиз Закиров, главный секретарь ЧМ по самбо 2016 г, СМК экстра- классов: "Нынче 79 стран было, количество участников вообще рекордное- 462. Удержать пальму первенства всегда тяжелее".