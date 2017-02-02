Работа по благоустройству дворов выходит на новый уровень
В Перми дан старт проекта "Наш двор", который предполагает благоустройство придомовых территорий за счёт федеральных средств. Идея в том, чтобы общественники сами определили адреса, где требуются перемены, и вышли с инициативой к городским властям. На благоустройство российских дворов в бюджете страны предусмотрено 20 млрд рублей. Соответствующая поправка была инициирована Единой Россией.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Инициатива находится у активистов, у руководителей ТОС, как здесь, в данном случае, которые должны заявиться, а мы должны помочь реализовать эту заявку".
В Перми подобный опыт существуют давно - дворы благоустраивают по депутатской программе развития микрорайонов. Ежегодно на каждый избирательный округ выделяются бюджетные деньги, и депутаты вместе с активными жителями определяют приоритетные объекты. Так, в ТОС Загарье удалось из 60 дворов благоустроить восемь.
Вера Каретникова, председатель ТОС "Загарье": "Работаем уже 6-й год, второй созыв. Первые пять лет плотно работали, контакт замечательный. Все вопросы, которые ставили перед депутатом и он перед нами, всё решали".
Федеральная инициатива, впрочем, предполагает благоустройство не только дворов, но также парков и скверов. По задумке, все работы должны проходить под контролем общественников.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Пермский край получает субсидию в размере 420 млн рублей, более 300 млн рублей в режиме софинансирования будет выделено из краевого и бюджета муниципальных образований".
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