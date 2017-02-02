В Перми пройдет Книжная Ночь Гарри Поттера

2 февраля в пермских библиотеках пройдет Книжная Ночь Гарри Поттера. Это часть международной акции, которая проходит в третий раз. В этом году поклонников маленького волшебника ждут в четырех библиотеках города. Волшебные программы начались в Центральной детской библиотеке по ул. Чернышевского, 5, в детской библиотеке №7, в Библиотеке для молодежи ,в библиотеке № 14 Ну и в Горьковской библиотеке. Вход на все мероприятия свободный.