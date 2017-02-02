← «Нацбест-2017»: В лонг-лист попали 2 пермских автора
В Перми пройдет Книжная Ночь Гарри Поттера
2 февраля в пермских библиотеках пройдет Книжная Ночь Гарри Поттера. Это часть международной акции, которая проходит в третий раз. В этом году поклонников маленького волшебника ждут в четырех библиотеках города. Волшебные программы начались в Центральной детской библиотеке по ул. Чернышевского, 5, в детской библиотеке №7, в Библиотеке для молодежи ,в библиотеке № 14 Ну и в Горьковской библиотеке. Вход на все мероприятия свободный.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Нацбест-2017»: В лонг-лист попали 2 пермских автора
Страховые пенсии и социальные выплаты россиян увеличились
Пожар в Пермском авиационном техникуме ликвидирован
Приговор наркодилеру -12 лет строгого режима
Пермского экс-чиновника обвинили в хищении земли
Ремонт на теплотрассе: 66 домов и 6 детсадов остались без тепла
Мечты сбываются!
Жизнь в пластике: Как в Перми внедряют электронные проездные
Электронная запись в 1-й класс: Что-то пошло не так...
Губернатор Пермского края встретился с депутатами Госдумы
Добавить комментарий: