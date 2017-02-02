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«Нацбест-2017»: В лонг-лист попали 2 пермских автора
В этом году в список номинантов крупнейшей литературной премии России "Национальный бестселлер" вошли два пермских автора. Это знаменитый Алексей Иванов и его роман "Тобол", а также "Весёлые истории о панике" Любови Мульменко.
Любовь Мульменко - арт-журналист, драматург, сценарист. Она включена в лонг-лист премии "Национальный бестселлер" впервые, так как "Веселые истории о панике" - это ее дебютная книга прозы. Сборник включает в себя несколько рассказов, в которых дневниковые записки автора перемешаны с выдуманными сюжетами.
Алексей Иванов трижды номинировался на премию "Национальный бестселлер". В этом году писатель представлен в лонг-листе конкурса книгой "Тобол". Это исторический роман о Сибири эпохи петровских преобразований. По книге в марте этого года начнут снимать одноименный восьмисерийный фильм. Имя победителя станет известно 3 июня в Санкт-Петербурге. Пожелаем нашим землякам удачи.
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