«Нацбест-2017»: В лонг-лист попали 2 пермских автора

В этом году в список номинантов крупнейшей литературной премии России "Национальный бестселлер" вошли два пермских автора. Это знаменитый Алексей Иванов и его роман "Тобол", а также "Весёлые истории о панике" Любови Мульменко.

Любовь Мульменко - арт-журналист, драматург, сценарист. Она включена в лонг-лист премии "Национальный бестселлер" впервые, так как "Веселые истории о панике" - это ее дебютная книга прозы. Сборник включает в себя несколько рассказов, в которых дневниковые записки автора перемешаны с выдуманными сюжетами.

Алексей Иванов трижды номинировался на премию "Национальный бестселлер". В этом году писатель представлен в лонг-листе конкурса книгой "Тобол". Это исторический роман о Сибири эпохи петровских преобразований. По книге в марте этого года начнут снимать одноименный восьмисерийный фильм. Имя победителя станет известно 3 июня в Санкт-Петербурге. Пожелаем нашим землякам удачи.