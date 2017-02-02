Страховые пенсии и социальные выплаты россиян увеличились

С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты россиян увеличатся на 5,4%. Это касается пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда в размере почти 230 млрд. рублей. С 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.