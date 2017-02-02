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Пожар в Пермском авиационном техникуме ликвидирован
Пожар в здании Пермского авиационного техникума ликвидирован.
Пожарные получили сообщение о задымлении в 2-этажном пристрое к зданию техникума. Из помещения в соседний корпус было эвакуировано около 700 человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет. На месте происшествия пожарные обнаружили горение под потолочным перекрытием. Ориентировочная площадь пожара составила около 10 кв.м. В ликвидации пожара принимали участие 12 единиц техники и 47 человек личного состава. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.
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