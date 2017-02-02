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Приговор наркодилеру -12 лет строгого режима
12 лет колонии строгого режима - такой приговор вынес Свердловский районный суд вынес 24-летнему наркодилеру из Перми. Молодого человека задержали за сбыт наркотиков прошлым летом. Молодой человек попался оперативникам в подъезде собственного дома на улице Клары Цеткин. В ходе обыска в его квартире нашли около 2 граммов запрещенного вещества. Также подозреваемый указал, где сделал закладки. Полицейские обнаружили 18 тайников с наркотиками. Все они были расположены в Индустриальном районе. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю, Свердловский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу - 150 тысяч рублей. Наркодилер намерен обжаловать приговор.
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