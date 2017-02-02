Пермского экс-чиновника обвинили в хищении земли

Пермского экс-чиновника обвинили в хищении 89 земельных участков. Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению одного из участников преступной группы, похитившей земли на сумму более 35 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемый, обладая специальными знаниями в силу ранее занимаемой должности на муниципальной службе, зная порядок и специфику регистрации прав на данную недвижимость, оказывал соответствующую юридическую помощь в оформлении незаконных сделок. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Преступники, предоставив поддельные документы в органы Росреестра по Пермскому краю на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки, расположенные на территории Перми, оформляли их на подставных лиц. В последующем объекты перепродавались, а прибыль распределялась между членами группы. Сейчас на все объекты наложен арест. Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается следственными органами УМВД по Перми.