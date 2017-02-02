Ремонт на теплотрассе: 66 домов и 6 детсадов остались без тепла

Без отопления почти на сутки. Отключение теплоносителя накануне произошло из-за ремонтных работ на теплотрассе в м/р Садовый. Без отопления остались 6 детских садов, 66 домов.

Накануне на Садовом весь день шли ремонтные работы на теплотрассе. В связи с обнаружением дефекта пришлось ограничить тепло в жилые дома, детские сады.

Виктор Токарев, слесарь-обходчик: "Лопнула труба, работы по сварке шва, дефект устранили. Запускаем потребителей. Были раскопка, вскрытие, сварка".

Жители микрорайона говорят, что объявление о проведении работ были развешаны заранее.

Раиса Быстрых: "Я видела объявление вчера часа в 3-4, температура дома +20".

Место, где был обнаружен дефект, огорожено. Шов заварен. Причины дефекта - из-за перепадов температур трубы не выдерживают. Такие же работы ведутся на Лодыгина и Вижайской. В 19:00 тепло должно было вернуться в дома жителей Свердловского района.