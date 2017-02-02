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Мечты сбываются!

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семья Бочкаревых

Для того чтобы сбывались мечты, потребуются по-настоящему родные люди. В истории семьи Бочкаревых из Кунгура было, кажется, все – и тяжелые испытания, и настоящие чудеса. Но когда на помощь приходили неравнодушные, мечты сбывались почти несбыточные. 

- Документы Ваши для проверки, пожалуйста.

Вместе с сотрудниками дорожно-постовой службы Даниил Бочкарев сегодня дежурит в центре Кунгура. В специальном жилете и с жезлом в руках стажер держится уверенно - сразу и не скажешь, что мальчику всего 12 лет.

Екатерина Гарина, инспектор по пропаганде БДД МО МВД России «Кунгурский»: "Нам очень приятно видеть в глазах ребенка стремление стать сотрудником дорожно-патрульной службы".

А началось все с мечты Даниила примерить профессию полицейского на себя. Перед Новым годом мальчик написал письмо Деду Морозу. Осуществить заветное желание помогли волонтеры. Именно они договорились с полицейскими.

Даниил

Прежде чем отправиться на маршрут патрулирования вместе с сотрудниками ДПС, Даниила познакомили с основными приборами, которые полицейские используют в своей работе. Здесь и жезл, и радар, и рация. А вот уже более современный прибор - алкотестер.

Стоит сказать, что Даниил - мальчик особенный. Ему не так просто общаться с другими людьми и с окружающим миром - рассказывает его мама Оксана. Когда Дане было всего два месяца, он перенес тяжелую операцию и потом долго не разговаривал. Сейчас ему 12 лет, он учится в пятом классе в специальной школе, любит танцевать и петь песни.

- Если получается все на перекос, не впадай в отчаяние и не вешай нос!

Для семьи Бочкаревых это не просто песня. В 2012 году все действительно пошло на перекос, и не впасть в отчаяние было непросто. Мама Даниила и Кристины - Оксана - заболела - врачи поставили страшный диагноз - онкология.

Оксана Бочкарева: "Они думают, я все забыла, как в больнице было. Как дочка прибегала с утра перед химией - ставила мне розу на стол и убегала".

В это непростое время произошло настоящее чудо. Даниил заговорил - целыми предложениями, мальчик начал читать наизусть длинные стихи и петь песни маме в больнице - первой из них была как раз та самая.

Оксана Бочкарева: "Он садился рядом и начинал мне играть песню на гитаре. Но петь-то совсем не получалось, я вижу он набирает слова мелодию, мы сейчас споем ее! Это девиз нашей семьи! Никогда не теряй своей мечты!".

С тех пор мечту в семье Бочкаревых уже не теряет никто. Сейчас они расширяют свой дом - говорят, что в пристрое обязательно будет большая гостиная, чтобы принимать в доме друзей, а их теперь у Бочкаревых много - это и врачи, и учителя, и волонтеры, и теперь полицейские.

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.02.2017 в 11:30 в рубрике - Новости телеканалов

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