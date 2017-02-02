Жизнь в пластике: Как в Перми внедряют электронные проездные

Полноценной работы так и не случилось. В Перми должен был начаться учет числа поездок по электронным проездным для городских льготников. Однако, как выяснилось, это произошло не везде. Система электронного проездного для городских льготников в Перми накануне должна была заработать в полную силу, то есть с учетом лимита поездок для студентов, школьников и пенсионеров - 90 поездок в месяц на человека вне зависимости от социального статуса. Как выяснилось, до сих пор не все городские маршруты оснащены устройствами для учета пассажиропотока. Речь идет примерно о 10 автобусных маршрутах. На трамваях и троллейбусах валидаторы обещают поставить только через месяц.

Накануне 1 февраля в Перми наблюдались очереди в местах продажи и пополнения новых проездных – это кассы единого расчетного центра. Для того чтобы избежать очередей, специалисты советуют воспользоваться услугами разных точек.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Советую изучить список пунктов продажи на нашем сайте, это сорок четыре точки. И по статистике, могу сказать, что есть точки более загруженные, например, точка в «Столице», это абсолютный лидер по продажам, при этом на улице Мира находится ещё два пункта, где очереди практически отсутствуют. Здесь - на Лебедева, 29 - вы можете видеть, что очереди нет".