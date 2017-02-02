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Электронная запись в 1-й класс: Что-то пошло не так...
В Пермском крае началась запись детей в первые классы школ. Процедура ежегодная, проходит в два этапа. Правда, на этот раз с необходимостью куда-то идти некоторые родители рассчитывали расстаться. С 1 февраля записать ребенка в школу можно через интернет. Однако что-то пошло не так. В Перми, например, в отличие от прочих городов края электронная запись так и не стартовала.
Портфель, пенал, учебники и тетрадки. Матвей Кузнецов первый раз в первый класс пойдет уже в этом году, а пока вместо учителей родители учат читать, писать и умножать.
В школах тоже заранее готовятся к Дню знаний. 1 февраля стартовал прием заявок в первый класс. Ажиотажа пока нет. В пермской 22-й с углубленным изучением французского языка наша съемочная группа оказалась единственной за весь день, кого проконсультировали насчет необходимого пакета документов.
- Нужно прийти и принести свой паспорт, оригинал свидетельства о рождении ребенка и заполнить заявление.
Всё это можно принести до 30 июня и только в ту школу, которая подходит по прописке, а с 1 июля по 5 сентября - принимают детей без территориальной привязки, но уже по остаточному принципу.
Ирина Петроградских, и.о. начальника департамента образования администрации города Перми: "Нужно понять, к какой школе ваш ребенок прикреплен. Это можно узнать на сайте образовательного учреждения или на сайте департамента образования, районного отдела образования".
Есть ещё один способ. Для этого понадобится интернет и портал Госуслуг. Но! Для Перми услуга недоступна, потому что школы оказались не готовы к нововведению, и когда это произойдет, тоже неизвестно. А вот в Губахе ей воспользоваться уже можно.
Алексей Голубцов, консультант-референт министра образования и науки Пермского края: "Данной услугой на сегодня могут воспользоваться жители большинства муниципалитетов Пермского края, на сегодня это 41 муниципалитет из 48".
В сентябре за парты сядут 14 тысяч первоклашек - это на тысячу человек больше, чем в 2016-м.
Алла Червонных, директор школы №22 г. Перми: "На территории Свердловского района школы открывают новые кабинеты. Таким образом, расширятся количество первых классов и количество детей в них".
С понятием "домашние задание" Матвей Кузнецов знаком не понаслышке, а вот где его будут задавать, пока неизвестно. Решить эту задачу предстоит взрослым. В школах Перми 11 февраля пройдет День отрытых дверей. Родители смогут прогуляться по классам, посмотреть, как всё устроено, сесть за парту и уже определиться с выбором школы.
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