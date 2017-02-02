Губернатор Пермского края встретился с депутатами Госдумы

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы России. В ходе беседы глава региона представил законодателям обновленный кабинет министров, а также предложил депутатам сделать встречи в таком составе регулярными.

Пермский край в Государственной думе сейчас представляют 7 человек - среди них Алексей Бурнашов, Игорь Сапко, Дмитрий Сазонов, Александр Василенко и Игорь Шубин – политики, которые хорошо знакомы с сильными и слабыми сторонами Прикамья и знают, какие проблемы необходимо решать.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Я считаю, что мы единая команда, команда единомышленников. Считаю, что этот командный дух, который мы должны сохранить с прошедших выборов, поможет нам сегодня организовать нашу совместную работу".

На встрече депутаты рассказали о законопроектах, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Среди них Закон о тепле, поправки в который будут рассматриваться в начале следующей недели, доработка Лесного Кодекса и проект, направленный на развитие связи и интернета в отдаленных территориях страны.

Александр Василенко, депутат государственной Думы РФ: "Мы наметили - каждую четвертую неделю депутаты бывают здесь в регионе - система сейчас появилась, также правительство будет работать четвертую неделю, с Заксобранием мы пока не разговаривали, но я тоже уверен, все будет подлажено так, чтобы это была система".