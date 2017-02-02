Дальневосточный гектар: В Прикамье подали всего три заявки на бесплатную землю

Пермяки могут стать сравнительно крупными землевладельцами, независимо от пола и даже возраста. Бесплатные участки размером в один гектар выдаются на каждого члена семьи, включая младенцев. Естественно, ни о каком бесплатном сыре речь не идет, земля выдается в рамках федерального проекта «Освоение Дальнего Востока».

Вот таких бычков собираются разводить на своих гектарах Денис и Алена. Подумывают также о домиках для туристов - сотки достались в красивой лесной зоне. Землю получили бесплатно и сразу на четверых членов семьи.

Денис и Алена Китанины: "Первый гектар на склоне, остальные на возвышенности, пускай, здесь нет ни моря, ни речек, но зато есть возможность для своего планирования".

С 1 февраля получить гектар земли на Дальнем Востоке может любой россиянин. И это абсолютно бесплатно. Да еще и пять лет налог на землю можно не платить.

Наталья Заварзина, помощник руководителя управления Росреестра по Пермскому краю: "Заключается договор сроком на пять лет, потом если гражданин подтверждает свое добросовестное пользование данным земельным участком, по его желанию уже может быть предоставлен либо в долгосрочную аренду, либо на постоянном праве пользования".

Оформить заявку, по идее, несложно. Самый простой вариант - зайти на сайт «надальнийвосток.рф». Посмотреть инструкцию, выбрать участок, подать документы и ждать одобрения. Все это в идеале - на отладку программы потребуется время. Зарегистрироваться на сайте нам не удалось. Причина не ясна, то ли с сайтом что-то не так, то ли мы чего-то недопоняли. К счастью, есть второй вариант получить дальневосточный гектар - мы идем в МФЦ.

По всей России почти 44 тысячи заявок, в Прикамье за сегодня только три обратившихся - в Кудымкаре, Кукуштане и Соликамске. В Перми - по нолям. Хоть процедура и не сложна.

Вячеслав Баранцев, и.о. руководителя Пермского краевого многофункционального центра: "Перечень документов, с которым человек придет к нам, для того чтобы подать заявление, очень небольшой - документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, по большому счету все".

Видимо, что-то отпугивает. Вот, к примеру, Александр уже обсуждал Столыпинскую реформу 21 века с родственниками. Вывод - гектары, как говорят, вечной мерзлоты, слишком далеко.

Александр Накаряков: "Чтобы на Дальний Восток приехать и его освоить, это же надо электричество протянуть, найти этот гектар, где его выделят, потратить время, а время это деньги. За это время я здесь больше заработаю и куплю лучше здесь землю".

В царские времена тем, кто соглашался осваивать Сибирь, давали подъемные. Вместо этого сегодня - льготная ипотека в ближайшее время, под 8% годовых. Денис с Аленой надеются еще и на выгодные кредиты.