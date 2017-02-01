В Пермской галерее услышали Музыку Средних веков

Баллада с отдалённых северных морей, русская былина, французские и итальянские средневековые танцы. В Пермской галерее прошел концерт музыкального ансамбля Барокко а ля Прима "Музыка Средних веков".

Управляется этот древний инструмент с помощью колеса, за это его так и прозвали - колесная лира. В средние века в Европе бродячие музыканты играли на ней духовные песни. В Россию колесная лира попала через Польшу. У инструмента Ирины Пожияновой тоже своя интересная история.

Ирина Пожиянова, музыкант ансамбля "Barocco a La Prima": "Он сделан московским мастером как русский инструмент, даже как копия украинской лиры, но на ней можно играть и европейскую музыку".

Шведская баллада про тролля, песня паломников, русская былина - музыка центральной Европы и Османской империи в исполнении ансамбля Barocco a La Prima прозвучала в Пермской художественной галерее.

В окружении живописных полотен и монументальных скульптур ритмы и мелодии словно возносят ввысь, окрыляя самыми светлыми и добрыми чувствами.

В стенах галереи музыка звучит особенно, здесь хорошие акустические возможности, ведь изначально музей строился как храм.

А потому услышать здесь музыку можно было довольно часто.

Ксения Зубакина, специалист пресс-службы Пермской государственной художественной галереи: "В чем особенность наших концертов, это камерность, а с другой стороны, мы всегда постараемся показать программы, которые редко где можно услышать".

Программа "Музыка средних веков" ансамбля Barocco a La Prima тому подтверждение. Это редкая камерная музыка для ищущего и думающего слушателя, делятся исполнители. Звуки самых необычных инструментов - колесной лиры, леверсной арфы, гуслей, тамбуреллы и падеретты услышали гости вечера. Следующий концерт в галерее пройдет 12 февраля, он будет посвящен оперным сказкам для больших и маленьких.