Галина Кокоулина: «Пермский калейдоскоп» приостановлен

В правительстве Пермского края был официально представлен новый министр культуры региона. Им стала руководитель пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Каких-либо революционных предложений от Галины Юрьевной на этой пресс-конференции не прозвучало. Но парочка изменений всё-таки нас ждёт в предстоящем году. На своей первой пресс - конференции в новой должности и.о. министра культуры Пермского края рассказала журналистам о своем видении работы и ответила на самые актуальные вопросы о пермской культуре. В частности, речь шла о фестивалях, которые ежегодно проходят в Прикамье. Дягилевский , Флаэртиана, Камва, музыкальные фестивали краевой филармонии, а также "59 фестивалей 59 региона" продолжат свою работу, а вот "Пермского калейдоскопа" в этом году не будет.

Галина Кокоулина, и.о. министра культуры Пермского края: "Как таковой большой летний фестиваль он состоится, но будет поделен на мелкие фестивали. Как большой фестиваль в парке горького Калейдоскоп приостановлен".

В июне пройдет полюбившаяся многим "Джаз - лихорадка", летом в Перми и городах края планируют устроить фестивали выходного дня - в парках и скверах можно будет послушать духовую музыку. На вопрос о возвращении "Белых ночей" Галина Кокоулина ответила, что этот вопрос будет рассматриваться в течение года. Также на пресс-конференции обсудили празднование юбилея Пермской художественной галереи и Театра - Театр, необходимость строительства новой сцены для Пермского театра оперы и балета и реконструкцию Речного вокзала.