Галина Кокоулина: «Пермский калейдоскоп» приостановлен
В правительстве Пермского края был официально представлен новый министр культуры региона. Им стала руководитель пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.
Каких-либо революционных предложений от Галины Юрьевной на этой пресс-конференции не прозвучало. Но парочка изменений всё-таки нас ждёт в предстоящем году. На своей первой пресс - конференции в новой должности и.о. министра культуры Пермского края рассказала журналистам о своем видении работы и ответила на самые актуальные вопросы о пермской культуре. В частности, речь шла о фестивалях, которые ежегодно проходят в Прикамье. Дягилевский , Флаэртиана, Камва, музыкальные фестивали краевой филармонии, а также "59 фестивалей 59 региона" продолжат свою работу, а вот "Пермского калейдоскопа" в этом году не будет.
Галина Кокоулина, и.о. министра культуры Пермского края: "Как таковой большой летний фестиваль он состоится, но будет поделен на мелкие фестивали. Как большой фестиваль в парке горького Калейдоскоп приостановлен".
В июне пройдет полюбившаяся многим "Джаз - лихорадка", летом в Перми и городах края планируют устроить фестивали выходного дня - в парках и скверах можно будет послушать духовую музыку. На вопрос о возвращении "Белых ночей" Галина Кокоулина ответила, что этот вопрос будет рассматриваться в течение года. Также на пресс-конференции обсудили празднование юбилея Пермской художественной галереи и Театра - Театр, необходимость строительства новой сцены для Пермского театра оперы и балета и реконструкцию Речного вокзала.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермь. Новости спорта
Грипп: В Пермском крае эпидпорог превышен почти на 63%
Новым министром спорта стал ветеран боевых действий
Губернаторскую стипендию получат 2 тысячи студентов
2 февраля - День воинской славы России
С виновников пожара в клубе «Хромая лошадь» требуют еще 1 млн рублей
На дорогах Прикамья в январе погибли 47 человек
В пермских электричках - «Февральская революция цен»
Нефтяники подписали соглашение о сотрудничестве с городами и районами края
«Грабитель века» Александр Шурман пишет книгу и ищет новое место в жизни
Добавить комментарий: