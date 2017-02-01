Пермь. Новости спорта

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Баскетбольный клуб "ПАРМА" подписал контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном. Представитель США выступал за университет Oregon State. Дальнейшую карьеру продолжил в Швеции за клуб Sundsvall Dragons. В сезоне '15-16 Чарльз набирал в среднем 18 очков и раздавал почти 6 результативных передач за игру. По итогам сезона был признан лучшим защитником чемпионата Швеции. Контракт с пермским клубом рассчитан до конца сезона. Также в договоре есть пункт, в котором прописано, что первый месяц выступления за "ПАРМУ" является испытательным сроком. Прибытие игрока в Пермь ожидается в середине недели.

"Пермские медведи" пополнились игроком астраханского "Динамо". К тренировкам за основу приступил Юрий Пищухин. Рост 25-летнего игрока 184 см. В "медведях" он будет выступать на позиции правого крайнего под номером 15. В ближайшем матче, 6 февраля "Пермские медведи" в рамках очередного тура Суперлиги принимают как раз команду из Астрахани "Динамо" (прежнее название - "Заря Каспия"), в которой в последнее время выступал новичок "медведей".

Уроженец Прикамья биатлонист Евгений Гараничев стал золотым призером чемпионата Европы. Вместе с Дарьей Виролайнен, Гараничев выиграли супермикст на европейском турнире, который проходит в Польше. Несмотря на семь промахов на восьми рубежах, дуэт Виролайнен-Гараничев опередил соперников из Норвегии и Польши и принёс пятую золотую медаль команде России. Второе место заняли норвежцы, третье - поляки. Евгений Гараничев - уроженец поселка Новоильинский Пермского края, сегодня живёт и выступает за Тюменскую область.

 Юные чайковские горнолыжники приехали с победой из Удмуртии. Воспитанники спортклуба "Эдельвейс" заняли призовые места на Региональных юношеских соревнованиях "Олимпийские надежды Удмуртии" по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слаломная комбинация. Два соревновательных дня, на комплексе "Чекерил", спортсмены из Удмуртии, Пермского края и Татарстана сражались за призовые места в трёх возрастных группах. В этой битве чайковские горнолыжники заняли шесть первых мест, два вторых и два третьих. Чемпионами стали Мария Киселёва, Софья Казанцева, Соня Лыскова, Олеся Марцинкевич и Евгений Голохвастов. Призёры: Слава Сурин, Настя Голохвастова, Юлия Марцинкевич и Глеб Трегубов. Ребята тренируются в спортивно-оздоровительном клубе "Эдельвейс" под руководством тренеров Юрия Евшина, Елены Андреевой и Павла Спиридонова.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 01.02.2017 в 17:11 в рубрике - Новости телеканалов

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