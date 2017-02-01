Грипп: В Пермском крае эпидпорог превышен почти на 63%
36 500 заболевших гриппом за минувшую неделю. С 23 по 29 января в крае показатель заболеваемости составил 139 человек на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен почти на 63%. Болезнь охватила все слои населения. В больницы госпитализирован 661 человек, в том числе 464 ребенка. За минувшую неделю зафиксированы единичные случаи вируса гриппа А (H3N2) и В. В Перми заболеваемость ОРВИ ниже, чем по краю. Эпидпорог превышен на 43%, отмечен рост заболеваемости 7%. Как говорят специалисты, в центре сезон насморка и кашля медленно, но отступает.
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