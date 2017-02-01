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Новым министром спорта стал ветеран боевых действий
Новым министром физической культуры, спорта и туризма Пермского края стал Олег Глызин. До момента назначения в профильной должности Исполняющего обязанности чиновник трудился целых 2 дня. Новый спортивный функционер родился 16 сентября 1972 года, в селе Чуваши Кировской области. С отличием окончил Пермское высшее военное командно-тыловое училище МВД России. Ветеран боевых действий. После службы в рядах Вооружённых сил, работал в охранном предприятии, а затем сменил целый ряд директорских кресел на таких предприятиях, как "Птицефабрика "Яйвинская", "ЖБК-7", "Трест Первый", "Урал-Инвест-Строй". В 2012 стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Кировского района Перми. Приоритетными в олимпийских видах спорта чиновник называет все зимние, а также легкоатлетические, в неолимпийских- самбо.
Следствие по делу экс- министра спорта Павла Ляха Ленинский районный суд накануне продлил до 2 апреля 2017 года.
Продолжу о новых лицах прикамского спорта. Баскетбольный клуб "ПАРМА" подписал контракт с разыгрывающим Чарльзом Бартоном.
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