Губернаторскую стипендию получат 2 тысячи студентов
5750 рублей в текущем учебном году сверх своих обычных выплат получат в Прикамье 2 тысячи студентов. Таков размер губернаторской стипендии, установленной для поступивших в пермские высшие учебные заведения с высокими баллами ЕГЭ. Из них 886 человек стали студентами в 2016 году. "Благодаря губернаторской стипендии в Пермском крае ежегодно увеличивается количество ребят, набравших более 225 баллов по трем экзаменам", - отметила Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края.
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