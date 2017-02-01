2 февраля - День воинской славы России

2 февраля - день завершения Сталинградской битвы в 1943 году, сейчас это один из Дней воинской славы России. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей и 2 февраля 1943 года завершились победой советских войск.

В Перми торжественно возложат венки на памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В связи с этим в центре города изменится движение транспорта. Памятная церемония в честь разгрома советскими войсками немецкой армии состоится 2 февраля в 12:00 у Дома офицеров. Из-за этого часть парковочной зоны для личного транспорта напротив входа в Дом офицеров будет закрыта. Ограничение будет введено с 21:00 1 февраля до 13:30 2 февраля. Движение общественного и автомобильного транспорта по улице Сибирской будет остановлено 2 февраля с 12:05 до 12:20. В церемонии возложения цветов примут участие представители советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Перми и Пермского края.