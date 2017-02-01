← С виновников пожара в клубе «Хромая лошадь» требуют еще 1 млн рублей
2 февраля - День воинской славы России
2 февраля - день завершения Сталинградской битвы в 1943 году, сейчас это один из Дней воинской славы России. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей и 2 февраля 1943 года завершились победой советских войск.
В Перми торжественно возложат венки на памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.
В связи с этим в центре города изменится движение транспорта. Памятная церемония в честь разгрома советскими войсками немецкой армии состоится 2 февраля в 12:00 у Дома офицеров. Из-за этого часть парковочной зоны для личного транспорта напротив входа в Дом офицеров будет закрыта. Ограничение будет введено с 21:00 1 февраля до 13:30 2 февраля. Движение общественного и автомобильного транспорта по улице Сибирской будет остановлено 2 февраля с 12:05 до 12:20. В церемонии возложения цветов примут участие представители советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Перми и Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
С виновников пожара в клубе «Хромая лошадь» требуют еще 1 млн рублей
На дорогах Прикамья в январе погибли 47 человек
В пермских электричках - «Февральская революция цен»
Нефтяники подписали соглашение о сотрудничестве с городами и районами края
«Грабитель века» Александр Шурман пишет книгу и ищет новое место в жизни
Аппетиты растут: Зона платных парковок расширяется
В Год экологии в Прикамье займутся восстановлением лесов
В школах Прикамья начинается запись в первый класс
Загар есть, настроения нет: Злоключения пермских туристов во Вьетнаме
«Илия» открывает цикл великих ораторий в пермской опере
Добавить комментарий: